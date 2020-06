Bollettino Covid regionale: 5 i nuovi casi, trend positivo nella Bat

Nella giornata di oggi, giovedì 4 giugno, secondo i dati forniti dalla Regione Puglia, non si registrano nuovi casi di positività a Covid-19 nella Provincia di Barletta-Andria-Trani. Il totale di persone che ha contratto il virus sul territorio provinciale rimane a quota 380.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 4 giugno 2020 in Puglia, è di 2471 il numero di test effettuati per l’infezione da Covid-19 coronavirus, sono risultati positivi 5 casi, cosi suddivisi: 2 nella provincia di Brinsidi, 2 nella provincia di Lecce, 1 nella provincia di Foggia.

Sono stati registrati 7 decessi: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia e 1 in provincia di Lecce. (Dei 7 decessi registrati nel database oggi, 4 riguardano decessi non registrati nei giorni scorsi: 1 in provincia di Foggia e 3 in provincia di Bari).

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 127.520 test. Sono 3.140 i pazienti guariti. Sono 846 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.507 così divisi: