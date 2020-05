Bollettino Covid-19 a Bisceglie: non ci sono nuovi casi, invariato il numero dei positivi

Non si sono sostanziali novità nel bollettino diratamato dal sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, in materia di Covid-19.

“Il numero dei positivi resta invariato nella nostra Città, 57 in totale”, dichiara il Primo cittadini, “senza nuovi contagi anche nella giornata odierna. Non cambia neanche il numero delle persone in quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio: 22, delle quali 20 positive e 2 negative”.