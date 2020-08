Bollettino Coronavirus odierno: 33 nuovi casi in Puglia, 2 nella Bat

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi, domenica 23 agosto in Puglia, sono stati registrati 1591 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 33 casi positivi: 11 in provincia di Bari; 2 nella provincia Bat; 7 in provincia di Brindisi; 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce.

Sui due casi di positività in provincia, il dg Asl BT Alessandro Delle Donne ha dichiarato: “Oggi si registrano 2 casi sintomatici per i quali sono in corso le indagini epidemiologiche. Il dipartimento di prevenzione ha già avviato le attività di tracciamento per individuare i contatti stretti”.

Non sono stati registrati decessi.



Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 283.415 test. Sono 4003 i pazienti guariti, mentre sono 467 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5025 così suddivisi:

Provincia Casi Totali BARI 1.641 BAT 405 BRINDISI 690 FOGGIA 1.313 LECCE 647 TARANTO 293 Fuori regione 36 TOTALE REGIONE 5.025

Dichiarazione DG Asl Bari Antonio Sanguedolce: “Nella giornata odierna il Dipartimento di Prevenzione ha individuato 11 nuovi casi di positività al virus Sars-Cov2. Tra questi si registrano 2 rientri dall’Albania, 6 contatti stretti di casi già presi in carico e altri 3 per i quali sono attualmente in corso le attività di verifica e tracciamento”.

Dichiarazione Giuseppe Pasqualone, direttore generale della Asl di Brindisi: “Un caso Covid in provincia di Brindisi riguarda un ragazzo che al ritorno dalle vacanze ha chiesto di essere sottoposto al tampone. Sono positive 2 donne appena rientrate dall’Albania e 2 pugliesi che sono stati in vacanza in Grecia. Un altro caso registrato era stato a contatto con un soggetto positivo. Il settimo caso è stato sottoposto a tampone di controllo”.

Dichiarazione del Dg Asl Foggia Vito Piazzolla:“Nelle ultime 24 ore si registrano 9 nuovi casi in provincia di Foggia. 2 riguardano stranieri presenti sul territorio provinciale; 2 sono collegati a un caso positivo già noto rientrato dalla Croazia; 1 caso riguarda un rientro dalla Grecia; 2 casi sono collegati rispettivamente a due casi positivi già individuati; 1 caso è stato individuato grazie all’attività di screening; per 1 caso sintomatico sono in corso le indagini epidemiologiche. Per tutti sono state già attivate le attività di tracciamento dei contatti stretti”.

Dichiarazione del Dg Asl Lecce Rodolfo Rollo: “Sono 4 i casi registrati oggi nella provincia di Lecce: uno legato a casi già noti, uno entrato in contatto con un positivo, uno di rientro dall’Albania e un residente fuori regione attualmente presente nel nostro territorio. Proseguono tutte le iniziative utili per prevenire e individuare eventuali nuovi casi”.