Bollettino Coronavirus, ben 14 nuovi casi nella Bat

Sale in maniera esponenziale il numero di persone contagiate nella Provinca Bat dopo i dati odierni. Ben 14 i casi positivi segnalati dalla Regione Puglia. Sale quindi ad un totale di 38 il numero di contagiati nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che oggi 17 marzo con aggiornamento alle ore 20.00,sono stati effettuati 460 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi: 386 sono risultati negativi e 74 positivi.

35 in Provincia di Bari;

14 in Provincia Bat;

0 in Provincia di Brindisi;

18 in Provincia di Foggia

7 in Provincia di Lecce;

0 in provincia di Taranto;

Oggi non sono stati registrati decessi.

Con questo aggiornamento salgono a 394 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Aggiornamento alle 22:00 – Vanno aggiungi ai dati succitati i nuovi casi positivi riscontrati nella Provincia di Brindisi (n. 11) e nell Provincia di Taranto (n. 2). Salgono così a 407 i casi positivi registrati in Puglia. Da aggiungere anche il decesso di un uomo di 95 anni, con patologie pregresse e già risultato positivo a Covid. Salgono pertanto a 19 i decessi in Puglia.