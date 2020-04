Bollettino cittadino Covid-19: diminuisce sensibilmente numero persone in quarantena

“Chiudiamo la giornata, l’ennesima da ormai due mesi molto intensa ed impegnativa, con un rapido aggiornamento sull’emergenza sanitaria. Scende ancora il numero delle persone in quarantena: 24 (12 in meno di ieri) dei quali 20 positivi e 4 negativi. In totale i positivi restano 57, anche il 30 aprile non si sono registrati nuovi contagi”, queste le dichiarazioni del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, giunte in tarda serata.

“Continuiamo a lavorare senza tregua su tre fronti: l’emergenza sanitaria, che non è finita, il sostegno a chi è in difficoltà, la preparazione della fase due ascoltando e condividendo il tessuto socioeconomico, imprenditoriale, commerciale e produttivo della Città: dobbiamo ripartire, ma gradualmente e con prudenza, senza mettere a rischio la nostra salute. Ce la mettiamo tutta, insieme”.