Boccia: “Misure in scadenza il 3 aprile inevitabilmente saranno allungate”

“Le misure in scadenza il 3 aprile inevitabilmente saranno allungate”, queste le parole del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ai microfoni di SkyTg24.

“I tempi li deciderà, come è sempre accaduto, il Consiglio dei Ministri sulla base di un’istruttoria che fa la comunità scientifica. Penso che in questo momento”, continua il ministro biscegliese, “parlare di riapertura sia inopportuno e irresponsabile. Tutti noi vogliamo tornare alla normalità, ma prima dobbiamo riaccendere un interruttore per volta”.