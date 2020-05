Biscegliese festeggia 100 anni, Angarano: “Nonni sono patrimonio della nostra società”

La città di Bisceglie festeggia un nuovo centenario, si tratta di Donato Parisi che oggi ha tagliato il traguardo della tripla cifra.

“Le distanze imposte da questa emergenza purtroppo non mi hanno consentito di fargli gli auguri di persona”, esordisce il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, “ma fortunatamente le distanze possono essere abbattute parzialmente con la tecnologia. Ho cosi augurato buon centesimo compleanno a nonno Donato a nome della Comunità con una videochiamata”.

“I nostri nonni, così esposti in questa dura emergenza sanitaria, sono un prezioso patrimonio della nostra società, un faro da seguire con il loro grande bagaglio di esperienza, saggezza, storie di vita vissuta. Stiamo loro sempre vicini”, conclude il Primo cittadino, “con amore e affetto. Se lo meritano per tutto quello che hanno fatto per noi”.