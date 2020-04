Biscegliese 26enne risulta positivo al coronavirus e lo comunica in un post su Facebook

E’ probabilmente il caso di contagio numero 23 di Covid-19 della città di Bisceglie, uno di quelli che verranno resi noti nelle prossime ore. Di sicuro è il primo caso di contagio da Coronavirus in città che decide di renderlo noto attraverso il suo profilo personale di Facebook.

Stiamo parlando di Francesco Brescia, 26enne biscegliese, operatore della pulizia degli ambienti ospedalieri che nella tarda serata di oggi, 8 aprile, ha reso noto il suo contagio. Francesco Brescia scrive nel suo post di essere risultato positivo ed è asintomatico. Nel passaggio più emblematico il 26enne biscegliese dichiara, “Approfitto di questo post per far sì che possiate rendervi conto della situazione che stiamo affrontando. Restate a casa, non uscite se non per motivi indispensabili (lavoro, spese o questioni di salute). Andrà tutto bene”.

Un gesto particolare, insolito, oseremmo dire di coraggio, ma anche di grande maturità da parte di Francesco Brescia nel rendere pubblica la sua attuale situazione. Un’ulteriore dimostrazione di quanto ci sia ancora tanta strada da fare per superare l’emergenza sanitaria e che si combatte rispettando le regole imposte dal Governo.