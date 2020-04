Bisceglie Running dona guanti a Protezione Civile, Ospedale, Polizia Locale, Metronotte e Carabinieri

“Da ormai 13 anni la Bisceglie Running diffonde, nella nostra città, la passione per la corsa. In questo delicato momento che stiamo vivendo la società Biscegliese vuole essere presente e dare il proprio sostegno e vicinanza a questa difficoltà con un gesto solidale”, spiega così il gesto solidale dell’associazione sportiva in questi tempi di emergenza sanitaria.

“Oggi, 11 aprile, presso il Comando Municipale sono stati donati 10.000 guanti. Abbiamo voluto dare un aiuto simbolico e con un contenuto necessario al fabbisogno del momento. La società ha voluto tendere la mano, distribuendo questi guanti alla Protezione Civile, Ospedale Vittorio Emanuele, Polizia Municipale Metronotte e Carabinieri“, spiegano dalla Bisceglie Running.

E aggiungono: “Negli ultimi anni con la ormai famosa ‘Io Corro con Te’ la società ha sempre predisposto per il sociale che parte del ricavato andasse in beneficenza. Quest’anno, viste le restrizioni che si sono venute a creare e non potendo organizzare nessun evento, ha voluto indirizzare questo scopo omaggiando questi 10.000 guanti. Questo gesto inevitabilmente va a tutte quelle persone che stanno dando un contributo notevole per l’ordine, il rispetto delle regole e l’assistenza a tutta la città. A chi meglio di loro poteva andare la nostra attenzione, visto che ci mettono la faccia ma soprattutto le mani”.

“Nell’occasione la Bisceglie Running ha dato la piena disponibilità e collaborazione al Dott. Gianni de Trizio Coordinatore Provinciale della Protezione Civile”, sottolineano, “Invio i miei più sinceri e sereni Auguri di una Santa Pasqua a tutti i cittadini e runners, invitandovi a rimanere a casa e che manca ancora qualche km e poi ci ritroveremo tutti sul nostro splendido lungomare”.