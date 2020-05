Bisceglie piange la morte dell’avvocato Pablo Rigante

Si è spento questa mattina all’età di 44 anni, Pablo Rigante, avvocato biscegliese con un passato da consigliere comunale.

Malato da tempo, Rigante ha combattuto strenuamente negli anni divenendo in città un simbolo di tenacia e voglia di reagire alla malattia, come nel caso dello scorso agosto intervenendo al dibattito in onore di Nadia Toffa, giornalista Mediaset prematuramente scomparsa, in occasione della decima edizione di Libri Nel Borgo Antico.

Nelle ultime settimane il quadro clinico dell’avvocato biscegliese era peggiorato. Oggi la triste notizia con il saluto ad un uomo che ha lottato contro un male sempre con il sorriso sulle labbra e che ora riposerà serenamente.

L’intera redazione di Bisceglie24 rende omaggio a Pablo Rigante ed esprime le più sentite condoglianze ai suoi familiari.

SINDACO ANGARANO: “Oggi è una giornata triste. Grazie per averci insegnato cosa sia l’amore vero per la vita, che hai continuato ad onorare sempre. Con lo spirito di un ‘guerriero buono’, con inesauribile forza d’animo, hai lottato fino alla fine, con un’incredibile capacità di sdrammatizzare anche i momenti più difficili. E con il tuo smisurato coraggio hai infuso speranza e forza in tanti cittadini che affrontano la malattia in silenzio, con grande dignità”.