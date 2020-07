Bisceglie Illuminata promuove passeggiata assieme a ragazzi con disabilità

L’associazione Bisceglie Illuminata organizza per la giornata di domani, venerdì 17 luglio, una passeggiata con ragazzi che hanno disabilità motorie con raduno previsto in Piazza San Francesco alle ore 18.

“Questo tipo di attività è finalizzato ad ascoltare la voce di giovani come Vito, Donato e Thomas – fanno sapere i giovani di Bisceglie Illuminata – a stare accanto a loro e alle loro famiglie per far sì che non vengano trascurati. Un problema che riguarda loro è un problema che riguarda tutta la comunità ed è nostro dovere prenderne atto”.

Queste passeggiate avvengono settimanalmente già da qualche tempo; da domani invece il movimento ha proposto l’apertura al pubblico di questa iniziativa solidale, per far sì che sempre più persone possano comprendere e toccare con mano le difficoltà che questi giovani affrontano quotidianamente.