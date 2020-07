Bisceglie Illuminata organizza concerto per raccolta fondi in favore di Donato Ventura

Per il prossimo 28 luglio, il movimento giovanile Bisceglie Illuminata in collaborazione con l’associazione “Come una volta“, ha organizzato un evento di beneficenza in Largo Fiamme Gialle, a partire dalle ore 21.

Scopo della serata sarà quello di raccogliere fondi per la campagna “Insieme per Donato“, con i quali acquistare un’auto idonea alle esigenze del giovane Donato Ventura, affetto da Distrofia Muscolare di Duchenne (Leggi qui).

Ad aiutare la causa, l’orchestra giovanile Biagio Abbate, precedentemente diretta dal Maestro Benedetto Grillo, ad oggi presente con un organico rinnovato, compresa la direzione, affidata al giovane Paolo Lopolito. Ad affiancare l’ensemble, il Maestro tenore Sokol Preka Gjegji, che canterà sulle note di brani classici del repertorio nazionale riarrangiati dall’orchestra di giovani promesse del territorio.