Bisceglie Illuminata, le proposte dei giovani attivisti per una rinnovata biblioteca comunale

I ragazzi del movimento giovanile Bisceglie Illuminata hanno presentato all’amministrazione comunale una loro proposta per rendere la biblioteca comunale più moderna e funzionale. “La sfida è di riuscire a dar vita ad un servizio culturale a tutto tondo, capace di intercettare non solo e non tanto i bisogni di studio e di informazione dell’utenza cittadina, ma che divenga un punto di riferimento per tutti i cittadini e che si proponga come un luogo in cui sia gradevole recarsi e intrattenersi”, spiegano i giovani attivisti.

“Su questo principio che condividiamo, avanziamo la seguente proposta all’amministrazione comunale: connessione wi-fi gratuita stabile all’interno della biblioteca, programmazione scolastica di ogni ordine e grado di storia locale da tenersi nella biblioteca anziché in aula, creare un archivio online per controllare la disponibilità dei libri ovvero digitalizzare tutto il patrimonio presente nella biblioteca, organizzare eventi culturali pomeridiani e serali, eventi per bambini che possano incentivare alla lettura, attivazione di una Bibliocard che consenta di accedere telematicamente e gratuitamente alla banca dati della biblioteca anche negli orari di chiusura, sottoscrivere delle apposite convenzioni con le principali Università italiane ed estere nonché con le principali biblioteche italiane al fine di accedere da postazione fissa presso la biblioteca comunale alla banca dati informatica dei suddetti istituti mediante apposita piattaforma informatica”.

“Crediamo che l’accesso alle informazioni sia un fulcro di esercitazione di democrazia e pluralismo quale fattore di crescita di una comunità”, concludono i ragazzi di Bisceglie Illuminata.