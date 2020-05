Bisceglie Illuminata: “Apprezziamo iniziativa amministrazione, ecco le nostre proposte”

L’emergenza sanitaria trasformerà inevitabilmente il nostro vivere quotidiano. Le prime iniziative l’amministrazione comunale le ha già indicate (LEGGI QUI), ma il movimento giovanile “Bisceglie Illuminata” prova a dare il suo contributo in termini di idee e proposte.

Tre i punti su cui si snoda la proposta: realizzare una pista ciclabile nella zona urbana nei tratti compresi tra via imbriani e via bovio con connessione su strade che portano sul lungomare.

La realizzazione di una pista ciclabile che parte da via sant’andrea sino alle scuole superiori.

Durante il periodo estivo l’utilizzo gratuito degli autobus comunali con le dovute precauzioni prescritte in materia di emergenza sanitaria, con partenza dalla villa comunale alla litoranea nella fascia oraria 8.00 – 17.00 con due punti di arrivo e partenza: spiaggia Salsello e camping La batteria.

La proposta nasce, “dopo l’annuncio che questa amministrazione ha dato circa lo studio tra tecnici e amministratori su un piano generale della mobilità post pandemia di cui noi giovani”, si legge nella nota, “apprezziamo l’iniziativa, delibera di giunta comunale nr.87 dell’08/05/2020. Infine avanziamo proposta per la costituzione di un comitato consultivo che insieme alla figure del ‘mobility manager’ ci siano le associazioni presenti in città quale forma partecipativa sulle scelte relative alla mobilità sostenibile”.