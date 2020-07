Bisceglie Illuminata: “Aiutiamo Donato a realizzare il suo sogno”

“Donato è l’esempio concreto del coraggio, nonostante la sua patologia continua a combattere per perseguire i suoi obiettivi grandi o piccoli che siano”, sono le parole presenti nella nota dell’associazione Bisceglie Illuminata che lo scorso 14 luglio ha incontrato Donato Ventura, 33enne biscegliese affetto da Distrofia Muscolare di Duchenne, una malattia genetica progressiva.

“Donato è un ragazzo della nostra associazione – continua la nota – che ha affrontato tante difficoltà nel corso della sua vita. Vive costantemente una situazione di disagio sociale, causato dalla mancanza di un mezzo idoneo che possa trasportarlo, la sua distrofia peggiora ed è costretto man mano che passano i giorni a restare a casa”.

Anche Bisceglie Illuminata si schiera dalla parte di Donato per fare in modo che possa riuscire a vivere meglio acquistando un furgone che possa consentirgli di spostarsi con maggiore facilità (LEGGI QUI), “Aiutiamo Donato a realizzare il suo sogno, anche in questo momento difficile non dobbiamo dimenticare mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, degli anziani, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi, ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale”.