Bisceglie ha festeggiato una nuova centenaria / FOTO

Nella giornata di ieri, venerdì 21 agosto, Bisceglie ha festeggiato la signora Francesca Galantino che ha compiuto 100 anni.

Una vita semplice quella della signora Francesca, fatta di valori sani e rispetto, come nelle migliori tradizioni delle vecchie generazioni. Nata e cresciuta in una famiglia composta da una sorella e tre fratelli, per oltre vent’anni è stata al servizio di una famiglia biscegliese per mandare avanti la casa. Devota ai Santi Medici, la signora Francesca ha avuto una funzione attiva in parrocchia.

Nella serata di ieri anche il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha festeggiato le signora Francesca; un momento speciale per tutti coloro che vivono quotidianamente accanto a lei e per l’intera comunità biscegliese che idealmente abbraccia nonna Francesca per i suoi 100 anni.