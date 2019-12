Bisceglie Femminile vince e stacca il pass Coppa Italia

All’ultimo respiro, grazie alle rete di Ion, il Bisceglie Femminile batte la Futsal Florentia nel tredicesimo turno di Serie A e stacca il pass per l’edizione 2019 della Final Eight di Coppa Italia.

Al PalaDolmen prima convocazione per l’estremo Russo, Nico Ventura parte con il quintetto formato da Oselame tra i pali, capitan Nicoletti, poi Ion, Pereira e Buzignani. Partita equilibrata in avvio con le toscane che alla prima occasione si portano in vantaggio grazie a Perelli che al 4’55” supera il portiere biscegliese. Nicoletti e compagne però reagiscono nel migliore dei modi, prima impattando al 6’36” grazie all’autogol di Shai, poi ribaltano il parziale con Buzignani al 7’50”. Bisceglie che dopo il vantaggio ha il merito di gestire nel migliore dei modi la prima frazione di gioco, senza però riuscire ad aumentare il vantaggio. Nella ripresa approccio migliore da parte del Futsal Florentia che nonostante una rotazione risicatissima mette i brividi un paio di volte ad Oselame. Un palo e l’estremo biscegliese evitano il 2-2, che invece giunge al 12’25” con Shai che si rifà dell’autogol insaccando in rete un diagonale dal limite dell’area di rigore. Le padrone di casa si riversano nella metà campo avversaria alla ricerca del gol qualificazione, Pereira però trova l’opposizione di Mannucci. Negli ultimi tre minuti Ventura schiera Nicoletti quinta di movimento, opzione premiata con la rete della rumena Ion che a 53 secondi dalla sirena gira a rete, dalla costa distanza, una imbucata da banda sinistra. Il PalaDolmen esplode di gioia, ripetendosi al termine di una gara che consegna al Bisceglie Femminile la possibilità di andarsi a giocare le finali di Coppa Italia.

BISCEGLIE-FUTSAL FLORENTIA 3-2 (2-1 p.t.)

BISCEGLIE: Oselame, Nicoletti, Ion, Pereira, Buzignani, Pedone, Ibanez, Marino, Matijevic, Soldano, Soldani, Russo. All. Ventura



FUTSAL FLORENTIA: Mannucci, Shai, Perelli, Bianchi, Elpidio, Castelli, Tanzi, Broi, Pomposi, Guidi. All. Colella



MARCATRICI: 4’55” p.t. Perelli (F), 6’36” aut. Shai (B), 6’50” Buzignani (B), 12’25” s.t. Shai (F), 19’07” Ion (B)



AMMONITE: Ion (B)



ARBITRI: Giovanni Vitolo Ferraioli (Castellammare di Stabia), Nicola Sorriso (Frattamaggiore) CRONO: Nicola Acquafredda (Molfetta)