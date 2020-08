Bisceglie Femminile, ufficiale il ritorno di Flavia Annese

Un gradito ritorno caratterizza il mercato del Bisceglie Femminile che ufficializza l’acquisto a titolo definitivo di Flavia Annese.

La laterale molfettese aveva lasciato la città dei Dolmen per motivi legati alla carriera lavorativa ad ottobre 2018, adesso l’opportunità di dare nuovamente una mano ad una squadra della quale è stata tra i primi leader contribuendo, grazie alle sue 32 reti complessive, ad una promozione in A ed il raggiungimento della finale di Coppa Italia di Serie A2. Grazie alle prestazioni in maglia neroazzurra Annese raggiunse anche la Nazionale azzurra.

“Il percorso lavorativo mi aveva portato a Viterbo – esordisce Annese – ad oggi, in seguito alle tristi vicende che tutti conosciamo, mi si è presentata l’opportunità di operare in smart working, dunque di tornare casa; il ritorno a Bisceglie per me era una naturale conseguenza, per questo ringrazio la società ed il mister che mi hanno permesso di riprendere un cammino che si era interrotto bruscamente”. Il bomber molfettese torna a Bisceglie dopo due anni in cui i cambiamenti a livello personale sono stati tanti, “Due anni sono un lasso di tempo abbastanza lungo. Il primo anno lontana dal parquet – confessa – mi ha aiutata a riscoprire e rafforzare ancora di più la mia passione per il futsal. Il secondo anno nel Capena, che ringrazio e a cui va il mio più sincero in bocca al lupo per la sua prima stagione nella massima categoria, mi ha fatto crescere tantissimo, tatticamente ma anche e soprattutto dal punto di vista della maturità sportiva e della costanza di rendimento”.

Dal momento del suo addio ad oggi, tantissimo è cambiato nel Bisceglie Femminile, “Trovo una dirigenza ed uno staff tecnico nuovo, oltre che molte compagne con cui non ho mai condiviso lo spogliatoio. Mi aspetto una società che abbia fatto tesoro delle stagioni trascorse in serie A – dichiara – e che possa mettersi in luce come realtà stabile è ambiziosa”. Sul campionato e prospettive: “Il numero di iscrizioni inferiore rispetto agli ultimi anni ha portato ad un livello superiore, non ci saranno le cosiddette “squadre materasso”, ma mi aspetto un Bisceglie non arrendevole – conclude Flavia Annese – che voglia migliorare i risultati della scorsa stagione, quindi che possa lottare nelle prime posizioni”.