Bisceglie Femminile: stagione ufficialmente conclusa, la dirigenza si mette a lavoro per il futuro

Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a cinque, tenutosi in videoconferenza lo scorso 25 maggio, ha chiuso ufficialmente la stagione 2019/20 dei campionati nazionali (LEGGI QUI) e di conseguenza la stagione del Bisceglie Femminile.

Per il sodalizio del presidente Francesco La Notte si chiude quindi la seconda stagione consecutiva in Serie A. Una stagione impegnativa che il club, nonostante le varie problematiche affrontate, ha saputo superare con tenacia e spirito di gruppo.

Un grazie il club neroazzurro lo rivolge innanzitutto agli sponsor che hanno contribuito in maniera determinante alla buona stagione del roster allenato da mister Nico Ventura. Partner seri, affidabili e credibili che ci onoriamo di avere al nostro fianco e che siamo convinti ripartiranno con rinnovato entusiasmo nella stagione 2020/21.

Ringraziamenti che vanno estesi a tutte le componenti dirigenziali che quotidianamente si sono messe a disposizione della macchina organizzativa del Bisceglie Femminile. Professionalità e correttezza nei rapporti che abbiamo riconosciuto anche nello staff tecnico, medico ed in tutte le figure che hanno in qualsiasi modo collaborato alle fortune della compagine neroazzurra.

Finale con dedica a tutte le ragazze del roster che hanno lavorato con società e staff tecnico per ottenere i migliori risultati in campo e rispettare i colori che hanno indossato in stagione. In attesa di cominciare a pianificare progetti futuri, a tutte loro va un sentito grazie.

Il futuro prossimo detterà tempi, modalità e caratteristiche della stagione 2020/21, ma il Bisceglie Femminile non rimane fermo e comincia a lavorare.