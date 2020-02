Bisceglie Femminile ospita la Lazio nell’anticipo al sabato

Nuovo anticipo con il Bisceglie Femminile, protagonista domani, 15 febbraio ore 18.30, al PalaDolmen ospitando la Lazio in occasione della diciottesima giornata del campionato di Serie A di calcio a5.

Neroazzurre reduci dal primo punto del 2020 maturato domenica scorsa in occasione del derby disputato a Noci, “Abbiamo giocato contro un’ottima squadra”, esordisce Federica Marino, “grintosa e ben organizzata, ma il rammarico è sicuramente quello di aver lasciato per strada due punti fondamentali. Sono partite difficili, imprevedibili, ma importantissime per cercare di allontanarci dalla zona bassa della classifica”. Nel girone di ritorno un punto in quattro gare, ma il calendario non è stato affatto benevolo, “Un punto soltanto non deve sicuramente scoraggiarci”, afferma la Marino. “Deve essere un momento dal quale ripartire per rimediare agli errori fatti, per migliorarci già da domenica”. Di fronte la Lazio settima in classifica con 30 punti e la voglia di scalare alcune pozioni in classifica. Nel match d’andata neroazzurre corsare nella Capitale con un bel 5-3, adesso bisogna provare a bissare quella prestazione, “La Lazio è una grande squadra, composta in prevalenza da ottime calcettiste. Noi dobbiamo rafforzare la consapevolezza di non essere da meno”, afferma, “e questo possiamo dimostrarlo soltanto in campo con il lavoro e i risultati”. Stagione travaglia sino ad ora per Federica Marino con gli infortuni che hanno impedito un impiego costante, ma quando ha avuto continuità i risultati si sono visti, “A livello personale sento di poter dare molto di più. Qualche infortunio di troppo non mi ha permesso una giusta continuità e regolarità negli allenamenti, a discapito del rendimento. Ma ora è il momento di trovare soluzioni e non giustificazioni”, chiosa convinta la Marino, “cercando di dare il massimo per le mie compagne e per la società”.

Bisceglie Femminile-Lazio sarà diretta da Adamo Bornaschella e Fabio Capaldi, entrambi della sezione di Isernia. Crono: Lorenzo Agostinelli di Bari. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming da Puglia5 sulla pagina Facebook: Bisceglie Femminile a partire dalle ore 18.25.

