Bisceglie Femminile nella tana del Montesilvano. Nicoletti: “Affronteremo una grande squadra”

Prima trasferta del 2020 per il Bisceglie Femminile, impegnato domenica 26 gennaio, ore 16.00, al Pala Rigopiano di Pescara contro il Montesilvano in occasione della quindicesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5.

Sabato scorso, nell’anticipo, la sconfitta nel derby con l’Italcave Real Statte (leggi qui), ma in casa neroazzurra l’analisi ha portato anche considerazioni positive, visto l’andamento del match, “Abbiamo fatto davvero una buona gara”, esordisce il capitano del Bisceglie Susy Nicoletti, “contro la prima della classe. Però facciamo ancora degli errori che paghiamo a caro prezzo, soprattutto contro certe squadre non te lo puoi permettere. Dalla partita di sabato abbiamo preso tanti spunti su cui lavorare e migliorare”. Poco meno di due mesi fa il cambio di guida tecnica, Nicoletti analizza con la solita attenzione la situazione attuale del roster, “In queste settimane c’è stato un grande cambiamento, stiamo facendo del nostro meglio per assimilare e attuare le idee del mister. Ci sono delle difficoltà oggettive, però credo che abbiamo grossi margini di crescita e ci stiamo mettendo grande impegno allenamento dopo allenamento”. Montesilvano terza forza del torneo e grande blasone, Nicoletti ex di turno conosce bene ambiente e filosofia del club abruzzese, “Affronteremo una grande squadra, credo la più completa tra le big, ma noi andremo lì e daremo il massimo per fare una grande partita, bisogna uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto”. Vigilia della seconda giornata di ritorno, tra regular season e Final Eight di Coppa Italia, tanti i momenti da vivere nella seconda parte di annata, “Abbiamo avuto una prima parte di stagione molto travagliata, costellata da tanti infortuni, però ho la fortuna di avere delle compagne di squadra davvero fantastiche, che non mollano mai. Più che aspettarmi qualcosa, spero solo di poter affrontare qualche partita con la squadra al completo”. Nico Ventura deve ancora navigare a vista viste le indisponibilità di Ion e Pereira, alle quali si aggiungono le non ancora perfette condizioni fisiche di Marino.

Montesilvano-Bisceglie sarà diretta da Angelo Galante di Ancona e Daniele Filannino di Jesi; crono: Paolo Lorenzo Galanti di Pescara. (FOTO: MICHELE LISENO).

