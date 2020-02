Bisceglie Femminile in Toscana a caccia di punti salvezza

Archiviata la sosta dello scorso weekend, dedicato alla Coppa della Divisione che ha visto trionfare il Montesilvano, torna il campionato di Serie A con la diciannovesima giornata che vede il Bisceglie Femminile recarsi nella tana del Pelletterie con il match anticipato a sabato 29 febbraio ore 21.00.

Il pari contro la Lazio al PalaDolmen ha lasciato sensazioni positive in vista del futuro prossimo, “La prima settimana, pur senza fermarci, abbiamo provato a svuotare l’infermeria”, esordisce il tecnico Nico Ventura, “ed abbiamo dato anche a qualche ragazza giorni di pausa per recuperare energie mentali in vista di questa ultima parte di stagione. Nella seconda invece abbiamo cominciato a lavorar sodo anche su soluzioni tattiche che potremmo utilizzare in futuro”.

Pelletterie penultimo in classifica e reduce da cinque sconfitte consecutive, con la vittoria che manca dal 1 dicembre (5-3 al Futsal Florentia), “Con il Pelletterie bisogna essere lucidi ed imporre il nostro modo di fare futsal. E’ una squadra scorbutica”, ricorda il tecnico neroazzurro, “complicata da affrontare e già all’andata ha dato un dispiacere alle mie ragazze. E’ una gara da preparare al meglio anzitutto per non ripetere quegli errori. La posta in palio è alta, sia per loro che per noi, dobbiamo sbagliare il meno possibile”.

Bisceglie che recuperando pian piano gli elementi delle rosa, ha dimostrato di far salire in maniera esponenziale il suo livello di competitività, “Siamo carichi il giusto, purtroppo avremo ancora fuori Busignani e Russo, ma spero di recuperare Viki. Dobbiamo essere più forti delle assenze”, conclude mister Ventura, “e provare a far risultato per tenere lontane le inseguitrici”.

Pelletterie-Bisceglie Femminile sarà diretta dalla coppia proveniente dalla sezione di Cesena, formata da Alberto Casadei e Francesco Mosconi; crono: Simone Martini di Empoli.

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DI GIORNATA