Bisceglie Femminile fuori dalla Coppa della Divisione, ora testa al campionato

Il Bisceglie Femminile saluta la Coppa della Divisione uscendo sconfitta dall’Italcave Real Statte in occasione del terzo turno andato in scena ieri sera, 18 dicembre.

Al PalaCurtivecchi di Montemesola gara che parte subito a ritmi elevati con Belam che centra il palo dopo 28 secondi. Buzignani replica, Margarito si fa trovare pronta all’appuntamento. Al 4’ le tarantine sbloccano il risultato con Sara Boutimah che dalla destra scaglia un tiro potente che supera Oselame. Lo Statte non si ferma e con Renatinha colpisce due legni nel giro di pochissimi minuti. Al 9’ il raddoppio a firma Mansueto che dal limite dell’area insacca alla destra dell’estremo neroazzurro. Si va al riposo con l’Italcave avanti 2-0.

La ripresa prosegue sulla falsariga della prima frazione di gioco. Soldevilla al 5’ fa tris per le ragazze di Marzella, Mansueto realizza la doppietta personale di giornata su assist di Renatinha. Con la qualificazione ormai in cassaforte, le padrone di casa gestiscono il possesso e fanno ruotare il lungo roster a disposizione. Sul fronte opposto Nico Ventura, vista la formazione rimaneggiata, non può far altro che limitare i danni e pensare alla partita importantissima di domenica contro la Futsal Florentia. A trenta secondi dalla sirena finale Renatinha mette il suo sigillo alla partita per il definitivo 5-0 in favore dell’Italcave Real Statte. Per il Bisceglie Femminile nuovo stop dopo tre risultati utili consecutivi, ma vincere domenica prossima, calcio d’inizio alle ore 16 anziché le canoniche 17, potrebbe regalare un grande traguardo al sodalizio presieduto da Francesco La Notte.