Bisceglie Femminile chiamato all’esame Futsal Cagliari

Secondo anticipo casalingo consecutivo per il Bisceglie Femminile che domani, 1 febbraio alle ore 21, ospita il Futsal Cagliari in occasione della sedicesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5.

Le ragazze guidate da Nico Ventura sono reduci dal doppio ko contro Statte e Montesilvano, “Dobbiamo migliorare forse l’aspetto della concentrazione”, dichiara Roxy Ion, “che in alcuni momenti ci viene a mancare. Sia con lo Statte che con il Montesilvano per larghi tratti abbiamo giocato alla pari, questo significa che siamo cresciute e possiamo fare ancora meglio. Abbiamo avuto un inizio terribile del girone di ritorno, ma con prestazioni confortanti, questo ci lascia ben sperare per il futuro”. Al PalaDolmen arriva un Cagliari ferito per il 6-3 casalingo subito ad opera del Città di Falconara che relega le sarde in sesta posizione, “Il Cagliari è una di quelle realtà che è cresciuta grazie anche al mercato”, sottolinea la rumena in forza al Bisceglie. “Sono una squadra che lotta e può metterci in difficoltà sulle ripartenze. Il Bisceglie dovrà giocare lo stesso tipo di gara visto nelle ultime settimane. Lottare su ogni pallone e provare ad essere più concrete, migliorare l’attenzione ed essere più ciniche sotto porta”. Per Ion una prima parte di stagione tra alti e bassi conclusa però con il gol qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, nel finale contro la Futsal Florentia, “Fino ad ora sicuramente non ho avuto un’annata costante”, ammette l’ex Statte, “una stagione in cui alcuni infortuni mi hanno condizionato. Di positivo c’è la voglia personale di lavorare sulla mia condizione per il bene della squadra e già da ora voglio rispondere presente alla Coppa Italia e provare ad entrare nei playoff scudetto”. Ion che non sarà quasi sicuramente della partita, così come Pereira, dubbi anche sulle condizioni di Buzignani per un Nico Ventura costretto a fare salti mortali tra le difficoltà dovute agli infortuni.

L’incontro sarà diretto da Abbas Masoumi Lari di Potenza e Arrigo D’Alessandro di Policoro; crono: Lucio Coviello di Potenza. L’incontro sarà trasmesso in diretta steraming da Puglia5 sulla pagina Facebook: Bisceglie Femminile a partire dalle 20.55.

