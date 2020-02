Bisceglie Femminile chiamato al derby in casa della puroBio Noci

Prova a ripartire dalla vicina Noci il cammino del Bisceglie Femminile che, complice un avvio di girone di ritorno con un calendario dall’alto coefficiente di difficoltà, non ha ancora fatto punti nel 2020. Domenica, ore 16.00, va in scena il derby valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5.

La partita contro il Cagliari ha dato ancora una volta la dimostrazione che il gruppo c’è, ma con la rosa ridotta per via degli infortuni, i problemi emergono in maniera naturale, “Giochiamo bene, ma poi ad un certo punto non ne abbiamo più”, esordisce il tecnico Nico Ventura, “e diamo inevitabilmente campo non avendo più le forze per andare a giocare dall’altra parte. Ci gira cosi e speriamo di invertire la rotta, visto che siamo più vicini alla zona playout rispetto a quella playoff, e ciò significa che dobbiamo guardarci dietro”. La puroBio Noci, guidata da Massimo Monopoli, è reduce da due sconfitte consecutive contro Città di Falconara (4-1) e Kick Off (2-3) per una classifica che la vede in penultima posizione a quota otto punti. Match d’andata con la netta affermazione del Bisceglie che si impose 7-1. “Dobbiamo andare a fare risultato a Noci”, dichiara con fermezza il tecnico biscegliese, “il trittico di partite toste è alle spalle, sappiamo anche che Noci è campo ostico con misure più piccole rispetto al PalaDolmen. Noi però dobbiamo far punti, sperando di recuperare più elementi possibili, altrimenti diventa difficile”.

L’infermeria biscegliese vede i miglioramenti di Vicky e Marino; in netto recupero anche Pereira che dovrebbe essere della partita. Dubbi rimangono sul possibile impiego di Ion e Buzignani. L’incontro sarà diretto da Dario Pezzuto di Lecce e Donato Lamanuzzi di Molfetta; crono: Marco Villanova di Bari.