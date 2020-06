Bisceglie D’Amare segnala problematiche in zona Lama di Macina, “Canale inonda terreni con acque nere”

Nuovo intervento legato a problematiche sul territorio da parte del movimento politico Bisceglie D’Amare, questa volta incentrato sulla situazione presente nei pressi della zona Lama di Macina.

“Abbiamo segnalato e scritto al Sindaco Angarano, dopo le sollecitazioni pervenute da molti cittadini – afferma Marco Di Leo, esponente di Bisceglie D’Amare – in merito ad un’altra situazione potenzialmente pericolosa dal punto di vista igienico sanitario inerente il canale di raccolta di acque reflue in strada Lama di Macina. Lì vi è la presenza di un canale a cielo aperto dove affluiscono acque reflue provenienti da Corato”.

“Ad oggi, il comando di Polizia Locale è stato più volte sollecitato ad una pronta risoluzione del problema – sostiene Di Leo – anche con una relativa raccolta firme da parte dei proprietari dei terreni circostanti; in presenza di copiose precipitazioni, il canale tende a straripare, inondando i terreni limitrofi anche con acque nere. Tale area, transennata più volte, comporta vari disservizi per gli agricoltori; l’ultimo sinistro stradale tra un’autovettura e un mezzo agricolo, inoltre, denota la scarsa sicurezza della viabilità dell’intera zona”.

“La invito a sollecitare un intervento delle autorità competenti – chiede Di Leo al Sindaco Angarano – e a ripristinare le condizioni igienico sanitarie dell’area circostante. Bisogna cominciare a pensare come mettere in sicurezza tale area e come nelle precedenti occasioni, mi rendo sin da ora disponibile ad accompagnarla in loco per mostrarle le criticità ivi presentate”.