Bisceglie Calcio, Wilmots saluta e si accasa in Slovenia

Continuano i movimenti di mercato in casa Bisceglie Calcio, nonostante la sconfitta patita domenica scorsa sul campo del Catanzaro.

Prima di operare in entrata, per rinforzare la rosa alla ricerca dell’obiettivo salvezza, la società nerazzurra sta ultimando alcune cessioni. Ha ufficialmente lasciato il gruppo il figlio d’arte Reno Wilmots che, come comunicato sui canali ufficiali della sua nuova squadra, si è trasferito nella massima divisione slovena firmando un contratto con la NK Triglav Kranj, formazione attualmente al settimo posto in classifica con 20 punti. Nel sodalizio sloveno, il centrocampista belga ritrova suo fratello minore Marten, giunto anch’egli in Slovenia durante questa sessione di mercato dopo l’esperienza con gli ungheresi del Ferencvaros. Wilmots chiude la propria esperienza a Bisceglie con nove presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C.

Nelle prossime ore potrebbero essere ufficializzati ulteriori movimenti da parte degli stellati, visto l’approssimarsi della fase più calda del calciomercato di gennaio. (Foto: Emmanuele Mastrodonato)