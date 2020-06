Bisceglie Calcio: stasera primo round del play-out con la Sicula Leonzio

Tutto in settantadue ore, in centottanta minuti al cardiopalma. Il Bisceglie Calcio si gioca la permanenza nel campionato di Serie C nella doppia sfida play-out contro la Sicula Leonzio il cui primo atto andrà in scena oggi pomeriggio alle ore 19 allo stadio “Ventura”. La gara si disputerà a porte chiuse.

Sono trascorsi quasi quattro mesi dall’ultimo match ufficiale dei nerazzurri che lo scorso 8 marzo, poche ore prima dello stop definitivo del campionato a causa del dilagare della pandemia di Covid-19, uscirono sconfitti tra le mura amiche dal Catania con il punteggio di 0-1. Fino a quel momento, il Bisceglie aveva affrontato diverse difficoltà nel corso del torneo ed occupava la terzultima piazza in graduatoria con 20 punti frutto di tre vittorie, undici pareggi e sedici sconfitte. Tutto questo, però, non conta più nulla e i nerazzurri hanno la possibilità di riscattare l’intera stagione in questo delicatissimo doppio confronto nel quale sarà fondamentale segnare un gol in più degli avversari. Il regolamento play-out, infatti, prevede che in caso di doppio pareggio la squadra meglio posizionata in classifica ottenga la salvezza. La Sicula Leonzio godrebbe di questa possibilità poiché al momento dello stop precedeva in classifica i nerazzurri di nove lunghezze.

I precedenti stagionali non sono favorevoli agli uomini di mister Mancini, i quali avevano ceduto i tre punti ai siciliani sia nella gara d’andata, disputatasi a Lentini il 29 settembre scorso e terminata 2-1, sia in quella di ritorno del 16 febbraio, sul neutro di Monopoli, nella quale fu decisiva una rete di Lescano a nove minuti dal novantesimo. Proprio il giovane attaccante argentino è la minaccia principale per gli stellati viste le undici reti messe a segno in campionato, ma non va sottovalutato nessuno dei calciatori offensivi della rosa a disposizione dei siciliani, che nel corso del torneo hanno messo a segno trentuno reti, miglior attacco tra le squadre di bassa classifica del girone.

La lunga sosta forzata inciderà sicuramente sulla brillantezza della due squadre ma Ebagua e compagni si sono allenati al meglio nelle ultime settimane per cercare di preservare la categoria. Sarà molto importante per il Bisceglie cercare di guadagnare un vantaggio al termine della gara d’andata e a questo proposito peserà non poco l’assenza per squalifica al centro dell’attacco di Montero, autore di quasi il 50% dei gol stagionali della squadra, il quale sarà disponibile solo per il match di ritorno. Con ogni probabilità saranno Ebagua e Gatto a sostenere il peso dell’attacco nerazzurro ma è molto difficile prevedere l’undici iniziale vista l’importanza della posta in palio e il lunghissimo lasso di tempo intercorso dall’ultima gara disputata.

Arbitro della sfida sarà Cristian Cudini di Fermo coadiuvato dagli assistenti Claudio Gualtieri di Asti e Tiziana Trasciatti di Foligno. Quarto Ufficiale Valerio Maranesi di Ciampino. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)