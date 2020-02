Bisceglie Calcio, sfida da brividi sul neutro di Monopoli con la Sicula Leonzio

Una sfida decisiva, una delle ultime chiamate per tentare di raggiungere la salvezza diretta. Novanta minuti che valgono quasi un’intera stagione quelli che, domani alle ore 15, attendono Bisceglie e Sicula Leonzio nel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C.

I noti problemi al manto erboso del “Ventura”, ora oggetto di interventi di riqualificazione, costringono i nerazzurri ad emigrare sul neutro del “Veneziani” di Monopoli per il delicatissimo scontro salvezza con i siciliani, penultimi in graduatoria, al pari del Rende, a quota 16 punti, tre in meno dei biscegliesi. L’accesso allo stadio per assistere alla gara, per motivi di ordine pubblico, sarà consentito esclusivamente ai 916 abbonati al club nerazzurro, i quali saranno sistemati in tribuna.

A dispetto della situazione di classifica gli uomini di mister Mancini non possono assolutamente permettersi di sottovalutare un avversario che appena sette giorni fa ha superato nettamente, tra le mura amiche, il Potenza con il punteggio di 4-1. La formazione di Lentini, inoltre, può contare su un tasso di esperienza maggiore rispetto a quello dei nerazzurri infatti vanta in rosa alcuni calciatori veterani della categoria come Sosa, Bucolo, Bariti e Catania. Da tenere d’occhio anche la coppia d’attacco Scardina-Lescano, capace di mettere assieme undici reti. Il problema maggiore dei siciliani, infatti, non risiede tanto nella fase offensiva, visti i 24 gol messi a segno finora, quanto in quella difensiva come testimoniano le 43 reti subite e le sole tre gare terminate a reti inviolate.

Al di là delle insidie del match la buona notizia in casa Bisceglie Calcio è rappresentata dal ritorno tra i convocati di Montero e Trovade, assenti per squalifica nella trasferta di Caserta di domenica scorsa. L’importanza dei tre punti in palio ed il fatto che il pareggio non servirebbe praticamente a nulla potrebbero spingere il tecnico stellato a riproporre il 3-4-3 con Gatto, Ebagua, Montero e il giovane Longo a contendersi i tre posti a disposizione. Una vittoria potrebbe permettere ai biscegliesi anche di aumentare il gap dall’ultimo posto in classifica, quello che sancisce la retrocessione diretta in Serie D, in virtù dei difficili impegni in trasferta ai quali sono attese le ultime due della classe, Rende e Rieti, rispettivamente contro Potenza e Paganese.

L’importantissima partita tra Bisceglie e Sicula Leonzio sarà diretta da Claudio Petrella di Viterbo coadiuvato dagli assistenti Stefano Montagnani di Salerno e Giorgio Ravera di Lodi. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)