Bisceglie Calcio, sfida cruciale sul campo del Picerno

La sconfitta di domenica scorsa per mano della Sicula Leonzio (leggi qui) fa ancora male in casa Bisceglie Calcio, ma i nerazzurri sono obbligati a rialzare la testa già domani, alle ore 17.30, quando nel ventisettesimo turno del campionato di Serie C saranno ospiti del Picerno.

La partita contro i lucani aprirà il tour de force dei biscegliesi, che saranno chiamati a tre match nell’arco di sette giorni visto il turno infrasettimanale in programma mercoledì 26 febbraio, e può essere considerata l’ultimissima spiaggia per gli uomini di mister Mancini per evitare i play-out. Il Picerno, neopromosso in Serie C e all’esordio nei campionati professionistici, sta ben figurando in questa sua prima stagione tra i “grandi” ed in questo momento sarebbe salvo senza nemmeno disputare gli spareggi. Pur occupando il quintultimo posto con 26 punti, infatti, i lucani vantano ben nove lunghezze di vantaggio sul Rende, penultimo in graduatoria, e da regolamento sarebbero salvi senza passare dal play-out dato che la norma sugli spareggi stabilisce in otto punti di distacco il limite massimo per la disputa dello spareggio. Inoltre la formazione guidata dal tecnico Giacomarro, prima della sconfitta patita al “San Nicola” per 3-0 contro la corazzata Bari, veniva da un buon momento ed era reduce da quattro risultati utili consecutivi.

Tutt’altro clima per il Bisceglie, il quale dopo un discreto avvio nel girone di ritorno, ha nuovamente palesato i problemi offensivi con i quali convive da inizio stagione e negli ultimi quattro match è andato a segno soltanto in un’occasione. La difesa nerazzurra dovrà prestare molta attenzione alla vena realizzativa di Santaniello, vero trascinatore dei suoi con 9 gol realizzati, ma sarà orfana di Karkalis, squalificato a seguito del cartellino rosso ricevuto domenica scorsa. Nella gara d’andata, disputatasi al “Ventura” lo scorso 6 ottobre, gli stellati non seppero gestire il vantaggio facendosi rimontare due volte chiudendo sul 2-2.

L’arbitro della delicatissima sfida tra Picerno e Bisceglie sarà Davide Moriconi della sezione di Roma 2 coadiuvato dagli assistenti Alessandro Maninetti di Lovere e Maicol Ferrari di Rovereto. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

