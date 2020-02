Bisceglie Calcio sconfitto dalla Sicula Leonzio nello scontro salvezza

Sconfitta pesantissima per il Bisceglie Calcio che sul neutro del “Veneziani” di Monopoli cede di misura alla Sicula Leonzio nel delicatissimo scontro salvezza valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. Decide una rete di Lescano a nove minuti dal novantesimo.

Mister Mancini rinuncia al tridente dal primo minuto lasciando fuori Gatto e lanciando Petris come titolare. Scattano meglio dai blocchi di partenza i padroni di casa. La prima opportunità arriva al minuto numero nove sui piedi di Trovade, ma la conclusione del centrocampista stellato non impensierisce Adamonis. L’occasione più nitida della prima frazione per il Bisceglie giunge al 18’ quando Montero, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, si esibisce in una spettacolare rovesciata trovando lo strepitoso riflesso del numero uno siciliano a negargli la gioia del gol. Centottanta secondi più tardi ci riprova l’attaccante spagnolo ma non inquadra lo specchio della porta. Il ritmo della contesa cala vistosamente nella fase centrale del primo tempo e le due squadre non riescono a presentarsi dalle parti dei due portieri ad eccezione di un tentativo al 29’ di Grillo, peraltro in posizione di fuorigioco per la Sicula Leonzio, e di un colpo di testa di Hristov su azione d’angolo poco dopo la mezz’ora.

In avvio di ripresa mister Mancini è costretto al cambio a causa dell’infortunio di Borghetto che lascia il campo a Casadei al 59’. Cinque minuti dopo arriva l’episodio chiave del match; ingenuità di Karkalis il quale già ammonito si lascia cadere nell’area di rigore avversaria, l’arbitro anziché concedere il penalty opta per il secondo giallo nei confronti del difensore nerazzurro e lo espelle. I siciliani a dispetto della superiorità numerica non trovano pertugi nella retroguardia stellata e non costruiscono palle gol nella fase centrale della frazione. A nove minuti dal novantesimo un errore di Nacci, però, consegna i tre punti alla Sicula Leonzio. Il centrocampista biscegliese calibra malissimo un retropassaggio e serve Catania, Casadei riesce ad ipnotizzare l’attaccante ospite e respinge il suo tentativo ma non può nulla sul successivo tap-in di Lescano. Nei pochi minuti rimanenti il Bisceglie prova ad organizzare una reazione ma all’84’ sono i siciliani ad sfiorare il raddoppio sempre con Lescano il cui tentativo è murato in corner da un provvidenziale intervento di Hristov. L’unica chance nitida dei nerazzurri per agguantare il pareggio giunge nell’ultimo minuto di recupero ma Adamonis smanaccia il cross di Gatto e sulla respinta Trovade è murato dalla difesa ospite.

La vittoria nello scontro diretto consente alla Sicula Leonzio di agganciare il Bisceglie a quota 19 punti in classifica. Le possibilità di evitare la disputa dei play-out per gli stellati sono ormai ridotte visti gli undici punti di ritardo dalla zona salvezza quando mancano dodici giornate alla fine della stagione regolare. Nel prossimo turno, in programma domenica prossima alle ore 17.30, Ebagua e soci si recheranno sul campo del Picerno. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

BISCEGLIE-SICULA LEONZIO 0-1 (p.t. 0-0)

BISCEGLIE: Borghetto (59’ Casadei), Nacci, Armeno (71’ Gatto), Montero (71’ Diallo), Rafetraniaina (71’ Ungaro), Ebagua (59’ Longo), Karkalis, Joao Silva, Hristov, Trovade, Petris. A disp: Mastrippolito, Camporeale, Abonckelet, Turi, Sierra, Ferrante, Zibert. All: Mancini

SICULA LEONZIO: Adamonis, Parisi, Bachini, Tafa (78’ Sicurella), Sosa, Bariti (78’ Sabatino), Bucolo (91’ De Rossi), Provenzano, Catania, Grillo, Lescano (85’ Ferrara). A disp: Fasan, Lia, Ferrini, Reale, Terranova, Scardina, Dragotto. All: Grieco

MARCATORI: 81’ Lescano

AMMONITI: 46’ Rafetraniaina (B), 50’ Karkalis (B), 69’ Parisi (S), 89’ Sabatino (S)

ESPULSO: 64’ Karkalis (B)

ARBITRO: Petrella (Viterbo). ASSISTENTI: Montagnani (Salerno), Ravera (Lodi)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA