Bisceglie Calcio sconfitto dal Picerno, la corsa salvezza si complica

Sconfitta pesantissima per il Bisceglie Calcio che, nel ventisettesimo turno di Serie C, cade per 1-0 sul campo del Picerno e vede complicarsi maledettamente la corsa salvezza. Lo spettro dei secondi play-out consecutivi è ormai concreto. Decide la gara, molto nervosa nel finale, una rete del bomber di casa Santaniello al 63’.

Alcune novità di formazione nel 3-4-1-2 proposto da mister Mancini. Tra i pali torna Casadei al posto dell’infortunato Borghetto, difesa composta da Hristov, Joao Silva e Diallo. A centrocampo viene confermato Petris sull’out di destra mentre Mastrippolito viene dirottato sulla fascia sinistra in luogo di Armeno, i due centrali sono Nacci e Zibert, quest’ultimo al rientro dal primo minuto dopo due gare. Trovade agisce a supporto della coppia offensiva formata Gatto e capitan Ebagua. Nel 3-5-2 con il quale scendono in campo i padroni di casa trova spazio in mediana l’ex di turno Vrdoljak.

Il primo squillo del match è dei lucani ed arriva al 6’ quando, approfittando di un errore di Hristov, Esposito entra in area e calcia ma trova la respinta dello stesso difensore bulgaro bravo a rimediare al suo errore, la sfera arriva, però, sui piedi dell’ex Vrdoljak il quale ci prova dalla distanza e non trova la porta di pochissimo. L’avvio di partita è tutto di marca Picerno ed al 18’ i padroni di casa sfiorano il vantaggio; su un cross proveniente da destra Esposito, da pochi passi, colpisce di testa a botta sicura ma il grande riflesso di Casadei gli nega la gioia del gol. Il Bisceglie prova a scuotersi e, quattro minuti più tardi, risponde con un gran sinistro di capitan Ebagua che coglie l’esterno della rete. Nel segmento centrale del primo tempo l’intensità della gara cala leggermente e le difese riescono ad arginare i tentativi avversari. Nel finale di frazione, però, si rifanno pericolosi i lucani che, a due minuti dall’intervallo, vanno vicinissimi al vantaggio con un meraviglioso destro a giro dai venti metri di Vrdoljak, ma la prodezza balistica del centrocampista croato si stampa all’incrocio dei pali. Pochi istanti prima del riposo il Bisceglie si riaffaccia timidamente dalle parti di Pane con un calcio di punizione di Trovade, ma il portiere di casa accompagna la sfera sul fondo con lo sguardo.

L’inizio del secondo tempo vede il Picerno provare a tenere le redini del gioco ma al 52’ Zibert costruisce la prima vera palla gol per i nerazzurri quando da buonissima posizione sfiora il palo alla destra di Pane. Pochi istanti dopo proprio il portiere di casa accusa un problema muscolare ed è costretto a lasciare il proprio posto al classe ’98 Cavagnaro. Il Bisceglie sembra poter pungere dopo l’occasione creata da Zibert, ma al 63’ un’ottima azione corale dei lucani produce la rete del vantaggio. Kosovan scarica sulla destra per l’accorrente Melli il quale crossa in maniera perfetta e trova nel cuore dell’area biscegliese Santaniello, fino a quel momento ben contenuto dai difensori nerazzurri, pronto a mettere in rete la sua decima marcatura in campionato. La sfida si accende dopo il vantaggio dei rossoblù e gli ospiti rispondono al 69’ con la conclusione di Trovade che servito da Hristov non trova lo specchio della porta. Pochi istanti dopo mister Mancini opera il primo cambio inserendo Montero per capitan Ebagua. Subito dopo il cambio, però, serve una provvidenziale uscita bassa di Casadei per anticipare Esposito ed evitare guai peggiori alla difesa stellata. Nel finale di gara il Bisceglie tenta il tutto per tutto con un triplo cambio: Longo, Ungaro e Rafetraniaina prendono il posto di Mastrippolito, Gatto e Zibert, ma la contesa negli ultimi dieci minuti risulta molto spezzettata non lasciando spazio alle occasioni da rete. Si arriva così nel lunghissimo recupero concesso dall’arbitro nel quale i padroni di casa sono bravi a tenere la sfera lontana dalla propria area di rigore, ad eccezione di innocuo cross di Diallo, e conquistano così una preziosissima vittoria in chiave salvezza.

La seconda sconfitta consecutiva, maturata per giunta in due scontri diretti, inchioda i nerazzurri a quota 19 punti in classifica sempre al terzultimo posto. Unica magra consolazione per Ebagua e soci è quella che in virtù dei risultati odierni resta immutato il vantaggio su Rieti e Rende. Non c’è tempo per rifiatare per i ragazzi di mister Mancini in quanto il prossimo impegno in programma sarà il turno infrasettimanale contro la Viterbese, previsto al “Ventura” mercoledì 26 febbraio alle ore 18.30. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

PICERNO-BISCEGLIE 1-0 (p.t. 0-0)

PICERNO: Pane (57’ Cavagnaro), Pitarresi, Ferrani, Santaniello (81’ Cecconi), Kosovan, Esposito (82’ Nappello), Lorenzini, Melli (81’ Vanacore), Guerra, Priola, Vrdoljak. A disp: Mancini, Fontana, Zaffagnini, Ruggieri, Donnarumma, Romizi, Brumat, Squillace. All: Giacomarro

BISCEGLIE: Casadei, Diallo, Nacci, Mastrippolito (77’ Longo), Gatto (77’ Ungaro), Ebagua (69’ Montero), Joao Silva, Hristov, Trovade, Zibert (77’ Rafetraniaina), Petris. A disp: Messina, Armeno, Camporeale, Abonckelet, Turi, Sierra, Ferrante, Tessadri. All: Mancini

MARCATORI: 63’ Santaniello

AMMONITI: 60’ Mastrippolito (B), 93’ Nacci (B), 95’ Vanacore (P)

ARBITRO: Moriconi (Roma 2). ASSISTENTI: Maninetti (Lovere), Ferrari (Rovereto)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE C