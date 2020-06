Bisceglie Calcio sconfitto a Lentini retrocede in Serie D

Non riesce l’impresa al Bisceglie Calcio che cade per 1-0 anche nel match di ritorno del play-out contro la Sicula Leonzio e retrocede in Serie D. Per i nerazzurri si tratta della seconda retrocessione consecutiva sul campo dopo quella patita lo scorso anno contro la Lucchese.

Mister Mancini ripropone la difesa a quattro e schiera un 4-2-3-1 con Casadei in porta, linea difensiva con Petris, Hristov, Diallo e Karkalis, a centrocampo Zibert e Rafetraniaina sono i due centrali con Trovade e Romani che agiscono sulle corsie. In avanti il giovane Dellino gioca a supporto di Montero. Consueto 3-5-2 per i padroni di casa che schierano lo stesso undici della gara d’andata.

Nemmeno il tempo di entrare in campo e, dopo un giro di lancette, Lescano impegna severamente Casadei con un bel destro da fuori area ma il numero uno stellato si fa trovare pronto. La risposta nerazzurra giunge al 4’ con un tiro dal limite di Hristov che termina a lato. Centoventi secondi più tardi un errore di Casadei favorisce Lescano ma, fortunatamente per lui, l’attaccante argentino non ne approfitta. Il gran caldo non permette alle due formazioni di potersi esprimere su ritmi di gioco alti e nella fase centrale della frazione non si segnalano opportunità di rilievo ad eccezione di un sinistro dai venticinque metri del centrocampista di casa Provenzano ma la palla finisce fuori. La migliore occasione del primo tempo è, però, di marca biscegliese ed arriva al 27’ ma prima Fasan è bravissimo sulla conclusione di Montero poi sulla ribattuta a colpo sicuro di Dellino è Bachini a salvare la porta siciliana con un intervento strepitoso. Nell’ultimo quarto d’ora della frazione non accade più nulla ma mister Mancini è costretto ad operare il primo cambio a causa dell’infortunio di Trovade, al suo posto entra Gatto.

In avvio di ripresa, Dellino si procura una buonissima opportunità dal limite dell’area ma vanifica tutto con un tiro da dimenticare. Pochi istanti dopo proprio Dellino lascia spazio ad Ebagua mentre Nacci rileva Romani. Al 61’ brivido per la retroguardia nerazzurra, Hristov per evitare problemi concede corner mentre un minuto più tardi Lescano da buona posizione strozza la conclusione e Casadei para a terra. Con il passare dei minuti i nerazzurri accusano la stanchezza e non riescono a costruire pericoli dalle parti di Fasan ed al 72’ la Sicula Leonzio chiude i giochi. Angolo perfetto dalla destra di Bucolo e Catania, lasciato colpevolmente solo dalla difesa biscegliese, trova l’inzuccata vincente porta in vantaggio i suoi. A questo punto il Bisceglie avrebbe bisogno di tre reti per conquistare la salvezza ma sono ancora i siciliani, ad otto minuti dal termine, a rendersi pericolosi con un tiro di Maimone. Due minuti dopo Montero reclama un calcio di rigore per un intervento ai suoi danni ma l’arbitro non ravvisa il fallo ed ammonisce lo spagnolo per proteste. I nerazzurri provano quantomeno ad evitare la sconfitta ma il colpo di testa di Abonckelet allo scoccare del novantesimo trova ancora l’intervento di un attento Fasan. Nel quinto minuto di recupero su una punizione calciata da Rafetraniaina, Catania sfiora l’autorete e colpisce la traversa togliendo al Bisceglie l’ultima possibilità di siglare la rete della bandiera, un gol che i nerazzurri avrebbero meritato per quanto fatto vedere nell’arco dei centottanta minuti. (FOTO: PAGINA UFFICIALE BISCEGLIE CALCIO)

SICULA LEONZIO-BISCEGLIE 1-0 (p.t. 0-0)

SICULA LEONZIO: Fasan, Sosa, Bachini, Ferrara, Parisi (67’ Lia), Palermo (87’ Tafa), Bucolo, Provenzano (67’ Maimone), Bariti (52’ Sabatino), Catania, Lescano. A disp: Governali, Ferrini, Sicurella, Reale, Grillo, Vitale, Amata. All: Grieco

BISCEGLIE: Casadei, Petris, Hristov, Diallo, Karkalis (74’ Cardamone), Zibert (74’ Abonckelet), Rafetraniaina, Trovade (32’ Gatto), Dellino (53’ Ebagua), Romani (53’ Nacci), Montero. A disp: Messina, Sapri, Mastrippolito, Joao Silva, Turi, Ungaro, Ferrante All: Mancini

MARCATORI: 72’ Catania

AMMONITI: 10’ Zibert (B), 12’ Bariti (S), 14’ Romani (B), 42’ Bucolo (S), 69’ Sabatino (S), 84’ Montero (B), 89’ Lia (S)

ARBITRO: Maranesi (Ciampino). ASSISTENTI: Testi (Livorno), Bahri (Sassari). QUARTO UFFICIALE: Cosso (Reggio Calabria)