Bisceglie Calcio sconfitto a Catanzaro nella gara d’esordio del 2020

Inizia in maniera negativa il 2020 del Bisceglie Calcio che gioca una buona partita ma esce sconfitto per 2-1 dallo stadio “Ceravolo” di Catanzaro nel match valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C. Non basta agli stellati, sfortunati in entrambe le reti messe a segno dai padroni di casa, il bellissimo gol di Ebagua al 61’.

Moduli speculari per le due squadre che scendono in campo con un 3-4-3. Mister Mancini ripropone tra i pali Casadei dopo quattro giornate, il terzetto difensivo è composto da Turi, Hristov e capitan Piccinni. A centrocampo agiscono Rafetraniaina e Zibert con Mastrippolito ed Armeno sulle corsie laterali, in attacco spazio al tridente formato da Gatto, Longo ed Ebagua, quest’ultimo all’esordio dal primo minuto. Nei padroni di casa trovano posto in attacco Fischnaller e Kanoute, sei gol a testa in stagione tra campionato e coppe.

Avvio di gara dai ritmi bassi e molto spezzettato a causa dei numerosi falli commessi dalle due formazioni nella zona mediana del campo. Il primo pericolo, comunque, è di marca ospite ed arriva al 6’ grazie all’azione personale di Armeno che supera due avversari e crossa al centro per Ebagua il cui colpo di testa termina alto di pochissimo. La partita non decolla nella fase centrale della prima frazione, il Catanzaro mantiene il controllo del gioco ma non costruisce occasioni pericolose. Al 29’ proteste calabresi per un presunto fallo di mano di Armeno in area di rigore, ma l’arbitro lascia proseguire. Il Bisceglie si ripresenta dalle parti di Di Gennaro tre minuti più tardi ma il tiro di Gatto è facilmente controllato dal portiere di casa. Il match si accende improvvisamente a cinque minuti dall’intervallo; al 41’ Ebagua ruba palla nel cerchio di centrocampo ed avvia il contropiede ma una volta entrato in area, dopo aver scambiato la sfera con Longo, calcia debolmente con il sinistro da buona posizione. Centoventi secondi dopo, alla prima vera occasione, i calabresi passano in vantaggio con Nicoletti, bravo a raccogliere una conclusione sbilenca di Fischnaller e a ribadire in rete con la decisiva deviazione di Turi. Il Bisceglie reagisce immediatamente con un’ottima conclusione di Longo che costringe Di Gennaro al grande intervento in corner. Nell’unico minuto di recupero Giannone ci prova dalla distanza ma Casadei è attento e blocca.

Dopo sei minuti dall’inizio della ripresa arriva il raddoppio del Catanzaro con Giannone su calcio di punizione. La conclusione del centrocampista di casa spiazza Casadei con la complicità di una deviazione di Piccinni in barriera. L’immediato 2-0 complica la partita dei nerazzurri ma Ebagua non ci sta e riapre il match con un grandissima giocata dieci minuti più tardi. L’esperto attaccante ospite controlla una palla difficile, supera due avversari con un sombrero e batte Di Gennaro con uno splendido diagonale mancino. I calabresi, a metà frazione, inseriscono Mangni e Bianchimano cercando di sfruttare il contropiede per riportarsi avanti di due reti. Al 73’ proprio il neo entrato Mangni prova a sfruttare la sua velocità ma Piccinni è bravissimo a contenerlo e a chiuderlo in corner sventando un potenziale pericolo. Nell’ultimo quarto di gara, il Bisceglie getta il cuore oltre l’ostacolo e cerca il pari esponendosi al contropiede. A due minuti dal novantesimo su uno di questi, Kanoute si invola verso la porta ma calcia alto disturbato dal provvidenziale recupero di Mastrippolito. I nerazzurri non si arrendono e nel primo dei tre minuti di recupero costruiscono la più nitida opportunità per il pareggio. Gatto su calcio di punizione dal limite dell’area costringe Di Gennaro al grande intervento e sulla ribattuta il nuovo acquisto Romani, entrato da pochi minuti, fallisce da pochi passi svirgolando con il sinistro.

La sconfitta odierna lascia i biscegliesi al quartultimo posto in classifica a quota 14 punti in attesa del match del Rende. Nel prossimo turno, in programma domenica prossima, 19 gennaio, alle ore 15, il Bisceglie ospiterà al “Ventura” la capolista Reggina. (Foto: Emmanuele Mastrodonato)

CATANZARO-BISCEGLIE 2-1 (p.t. 1-0)

CATANZARO: Di Gennaro, Maita, Celiento, Nicoletti, Kanoute, Giannone (70’ Mangni), Riggio, De Risio, Fischnaller (69’ Bianchimano), Martinelli, Casoli. A disp: Mittica, Tascone, Signorini, Novello, Di Livio, Bayeye, Mirarchi, Brugnano, Siracusa. All: Grassadonia

BISCEGLIE: Casadei, Mastrippolito, Armeno, Gatto, Rafetraniaina (85’ Romani), Ebagua (75’ Montero), Longo, Turi, Piccinni, Hristov (85’ Abonckelet), Zibert. A disp: Borgetto, Diallo, Tarantino, Zigrossi, Camporeale, Karkalis, Ferrante, Tessadri. All: Mancini

MARCATORI: 43’ aut. Turi (C), 51’ Giannone (C), 61’ Ebagua (B)

AMMONITI: 50’ Rafetraniaina (B), 65’ Riggio (C)

ARBITRO: Maranesi (Ciampino). ASSISTENTI: Cataldo (Bergamo), Ceccon (Lovere)