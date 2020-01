Bisceglie Calcio, Riccardo Romani è il primo acquisto del mercato di gennaio

Primo colpo del mercato invernale per il Bisceglie Calcio che nella serata di ieri si è assicurato le prestazioni del centrocampista classe ’92 Riccardo Romani.

Il duttile calciatore 27enne, in grado di ricoprire anche la posizione di trequartista, sbarca in Puglia con un contratto biennale ed arriva dal Fossano, formazione piemontese militante nel girone A del campionato di Serie D, dove ha trascorso le ultime quattro stagioni e mezzo indossando anche la fascia di capitano. In questa prima metà di campionato, Romani ha guidato i piemontesi, neopromossi in quarta serie, fino al settimo posto in classifica mettendo a segno la bellezza di otto reti e due assist in diciotto apparizioni. Un rendimento d’altissimo livello che ha attirato l’interesse della società nerazzurra la quale ha deciso di ingaggiare il centrocampista e di riportarlo tra i professionisti a distanza di quasi dieci anni dalla precedente esperienza, nell’allora Prima Divisione di Lega Pro, con la maglia del Como.

Il calciatore è fin da subito a disposizione di mister Mancini e potrebbe esordire già domenica nella trasferta di Catanzaro, valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C. (Foto: La Stampa)