Bisceglie Calcio, ore decisive, Racanati iscrive la squadra in D?

Nel giorno in cui scadono i termini per presentare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, oggi alle ore 18, sembrerebbe essere scongiurata la scomparsa del Bisceglie calcio dal panorama sportivo.

Nella tarda mattinata di oggi si è diffusa la notizia, riportata da numerosi organi di stampa, che l’imprenditore biscegliese Vincenzo Racanati avrebbe mosso i passi decisivi per acquisire le quote societarie da Nicola Canonico, attuale proprietario del club e provvedere alla pratica di iscrizione alla Lega Nazionale Dilettanti versando la tassa prevista e garantendo la fideiussione bancaria di 31mila euro.

Racanati, già in passato nell’organigramma societario stellato con il ruolo di dirigente e main sponsor, dovrebbe essere affiancato da altri imprenditori in questa avventura, ma al momento di ufficiale e definitivo non ci sono conferme. Sembra invece definitivamente tramontata la possibilità che il Bisceglie possa terminare nelle mani di Mauro Lanza, attuale patron della Vigor Trani, dopo che l’ultimo confronto con Canonico non ha portato ad esito positivo.