Bisceglie Calcio iscritto al prossimo campionato di Serie D

Una notizia positiva chiude la giornata per gli sportivi biscegliesi, il Bisceglie Calcio ha presentato le documentazioni per iscriversi al prossimo campionato di Serie D per la stagione 2020/21.

La lunga giornata del club neroazzurro stellato è partita stamane con la notizia che l’imprenditore biscegliese Vincenzo Racanati avrebbe provveduto a rilevare il club da Nicola Canonico ed iscriverlo al campionato dilettantistico (Leggi qui). Alle ore 17.50 ecco apparire sul profilo personale Facebook di Canonico un post nel quale scrive: “Siamo arrivati alla fine di un percorso lungo ben 9 anni, voglio salutarvi tutti, vi porterò per sempre nel mio cuore, un grosso in bocca a lupo lo rivolgo a Vincenzo Racanati affinché porti la stella a brillare. Forza Bisceglie”.

Bisceglie Calcio che fa parte delle 163 società che hanno presentato le documentazioni entro le ore 18, termine ultimo. Oltre all’ultracentenario sodalizio cittadino risultato iscritte altre dieci compagini pugliesi: Taranto, Foggia, Gravina, Audace Cerignola, Team Altamura, Fasano, Brindisi, Fidelis Andria, Casarano e Molfetta.

Due le società che non hanno presentato domanda di iscrizione: San Marino e Vigor Carpaneto. Tutte le richieste verranno esaminate dalla Co.Vi.So.D che provvederà, entro il 28 luglio, a comunicare l’esito delle richieste inoltrate.