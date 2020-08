Bisceglie Calcio in partenza per il ritiro in Campania: il programma

Avrà inizio domani, lunedì 24 agosto, la stagione 2020/21 del Bisceglie Calcio. I nerazzurri, infatti, si ritroveranno nella prima mattinata al “Ventura” per la partenza verso la Campania, direzione “Bel Sito Hotel Le Due Torri” di Manocalzati (Avellino), dove resteranno fino a martedì 1 settembre per la prima fase della preparazione precampionato. Dopo pranzo, i ragazzi del tecnico La Cava si recheranno al “Country Club” di Picarelli per la prima sessione che consisterà in test atletici e partitella finale. Da martedì 25 agosto sono previste due sedute giornaliere (atletica in mattinata e tecnico-tattica nel pomeriggio). In programma anche tre amichevoli: giovedì 27 contro la selezione Juniores del Bisceglie, sabato 29 con il Mercogliano (Promozione campana) e martedì 1 settembre al cospetto di una compagine militante nell’Eccellenza campana. Sono 27 i convocati del tecnico La Cava che andranno a comporre il gruppo in partenza, con diversi elementi in fase di prova.