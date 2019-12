Bisceglie Calcio, fissato il recupero della gara contro il Rende

In attesa di comprendere se lo stato di agitazione della Serie C si protrarrà anche nelle prossime gare, in programma dopo le festività, la Lega Pro ha fissato i recuperi delle partite della prima giornata di ritorno del campionato, fissata inizialmente per domenica 22 dicembre e poi rinviata proprio in virtù dello sciopero.

La delicatissima sfida salvezza tra Bisceglie e Rende, rispettivamente quartultima e terzultima della graduatoria e separate da un solo punto in classifica, e tutte le altre gare del ventesimo turno si recupereranno nelle giornata di giovedì 22 gennaio. Il match del “Ventura” tra i nerazzurri ed i calabresi avrà inizio alle ore 18.30. Il campionato per i ragazzi di mister Mancini, invece, riprenderà dopo le feste, il prossimo 12 gennaio, con l’ostica trasferta sul campo del Catanzaro valida per il ventunesimo turno del girone C di Serie C. (Foto: Emmanuele Mastrodonato)