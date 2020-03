Bisceglie Calcio fissa la data per la ripresa degli allenamenti

Potrebbe riprendere la prossima settimana il lavoro in casa Bisceglie Calcio. A renderlo noto è la stessa società stellata attraverso una nota sul proprio sito ufficiale.

“L’ A.S. Bisceglie Calcio comunica che la ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 23 marzo, salvo eventuali proroghe. Gli stessi allenamenti”, continua la nota stampa, “si svolgeranno rispettando protocolli e misure di sicurezza in vigore contro il coronavirus”.