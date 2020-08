Bisceglie Calcio, D’Addato: “In queste ore valuteremo varie situazioni”

“Abbiamo risposto all’appello di Vincenzo Racanati in questa mission per un bene comune come il Bisceglie Calcio”. Esordisce con queste parole Vito D’Addato, vice presidente dell’Unione Calcio e nuovo membro dello staff dirigenziale del Bisceglie 1913 (leggi qui).

“Come Unione Calcio ci occuperemo innanzitutto del settore giovanile del Bisceglie Calcio – dichiara D’Addato, intervenuto in diretta a “Calcio Market” su Telesveva – mettendo a disposizione la nostra esperienza di quasi 9 anni di calcio giovanile. Stiamo lavorando per unire in futuro le forze, ma l’Unione Calcio Bisceglie resterà per valorizzare i giovani cosi poi da inserirli nell’organico del Bisceglie, una cantera che ci auguriamo possa dare buoni frutti”.

L’argomento si sposta sulle prossime manovre del club neroazzurro stellato e sul gruppo dirigenziale appena formatosi, “E’ nato gruppo di appassionati che ha a cuore le sorti della squadra della città. La passione fa fare le cose più belle – commenta Vito D’Addato. Stiamo iniziando a costruire le componenti che devono lavorare in maniera sinergica per portare magari nuovamente atleti biscegliesi a vestire la maglia del Bisceglie”.

Sulla guida tecnica e prospettive future D’Addato non si sbilancia, “Ne parleremo in queste ore e valuteremo le varie situazioni. In questo momento non abbiamo affrontato la questione tecnica. Dobbiamo accorciare i tempi perchè siamo in ritardo, abbiamo delle prospettive ma valuteremo attentamente il da farsi. L’obiettivo è quello di divertire e divertirci mantenendo la categoria senza avere altre pretese da questa società in questo momento”.