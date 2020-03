Bisceglie Calcio cuore e grinta, rimonta in dieci alla Ternana

Rimonta strepitosa del Bisceglie Calcio che, sotto di due reti a venti minuti dalla fine e con un uomo in meno dall’89’, agguanta in pieno recupero la Ternana e torna a muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive nell’incontro valido per il ventinovesimo turno del campionato di Serie C.

I nerazzurri scendono in campo con il consueto 3-5-2. Rispetto al match infrasettimanale con la Viterbese tornano a disposizione Gatto, in campo dall’inizio al fianco di Montero, e Zibert che parte dalla panchina, ancora assenti Borghetto, Romani ed Ebagua. Davanti a Casadei, il terzetto difensivo è formato da Turi, Hristov e Karkalis. A centrocampo, assieme a Trovade, Rafetraniaina e Mastrippolito, tornano titolari Ungaro in mediana ed Armeno sulla fascia sinistra. Tandem offensivo composto da Gatto e lo spagnolo Montero. Padroni di casa anch’essi schierati con il 3-5-2 nel quale trova spazio da titolare il grande ex Partipilo.

Partono forte gli umbri e all’8’ sfiorano il vantaggio sugli sviluppi di un calcio da angolo quando l’incornata di Diakité coglie in pieno la traversa. Il Bisceglie in avvio di partita non riesce ad esprimersi in fase di costruzione ma al 20’ risponde con un colpo di testa di Montero, sempre sugli sviluppi di un corner, la sfera termina, però, sul fondo. I padroni di casa non si scompongono e nei cinque minuti successivi costruiscono due azioni fotocopia che portano al tiro prima Ferrante e, successivamente, Partipilo ma in entrambe le occasioni Casadei è attento e blocca a terra. Gli ospiti soffrono le iniziative della Ternana ed alla mezz’ora arriva l’episodio che cambia la gara; Rafetraniaina atterra ingenuamente l’ex di turno Partipilo e l’arbitro indica il dischetto tra le veementi proteste dei nerazzurri. Dagli undici metri si presenta Russo che buca il numero uno stellato e porta in vantaggio i suoi. Il Bisceglie fatica a reagire e meno di seicento secondi più tardi gli umbri trovano il meraviglioso 2-0, sempre su una situazione da fermo. Partipilo si fa stendere da Karkalis al limite dell’area e conquista un pericoloso calcio di punizione, alla battuta si presenta lo specialista Mammarella il quale raddoppia disegnando una traiettoria splendida che non lascia scampo all’incolpevole Casadei. Negli ultimi istanti della prima frazione non accade più nulla e la Ternana va negli spogliatoi con un confortante doppio vantaggio.

Al rientro dall’intervallo gli ospiti provano a scuotersi e a reagire ed al 47’ arriva la conclusione da parte di Trovade, facilmente controllata da Iannarilli. Sul ribaltamento di fronte è, però, la Ternana a sfiorare il tris con il grande ex Partipilo il quale prova a scavalcare Casadei con un tocco sotto ma il numero uno gli chiude la porta con un grande intervento. Mister Coraggio, in panchina in luogo dello squalificato Mancini, si gioca i primi due cambi inserendo il giovane Ferrante e Zibert per Trovade e Ungaro ma al 63’ la Ternana si ripresenta in fase offensiva e Paghera costringe Casadei a rifugiarsi in corner. Dal successivo calcio d’angolo è ancora il portiere biscegliese a superarsi sul colpo di testa a botta sicura di Ferrante e ad evitare il 3-0. Gli umbri non rischiano praticamente nulla, viste le difficoltà del Bisceglie a presentarsi dalle parti di Iannarilli, ed al 69’ è il neo entrato Vantaggiato a chiamare in causa Casadei. Nel momento più difficile, però, i nerazzurri trovano la forza di dimezzare lo svantaggio. Bell’azione corale degli ospiti, la sfera arriva sui piedi di Ferrante che con un filtrante serve Gatto davanti al portiere di casa, l’attaccante è freddo e sigla il 2-1 ad un quarto d’ora dal termine. Centoventi secondi più tardi Montero fa correre un brivido al pubblico del “Liberati” ma la sua deviazione al volo si perde sul fondo. Negli ultimi dieci minuti di partita i pugliesi si giocano il tutto per tutto mandando in campo Longo per Mastrippolito e Petris per Rafetraniaina. I nerazzurri si gettano in avanti e si espongono al contropiede ed a tre minuti dal novantesimo serve un’ altra grande parata di Casadei per negare la rete a Paghera. Nell’ultimo giro di lancette, però, il tentativo di rimonta ospite si complica in virtù del cartellino rosso estratto dall’arbitro ai danni di Turi, reo di aver esagerato nelle proteste. Alla ripresa del gioco, l’arbitro assegna cinque lunghi minuti di recupero ed il Bisceglie, nonostante l’uomo in meno, non si arrende ed al 94’ guadagna un pericoloso calcio di punizione. Alla battuta va Gatto, la sua conclusione è centrale ma l’intervento di Iannarilli è imperfetto con la palla che gli sfugge dalle mani, sulla sfera si avventa Montero il quale gela il pubblico ternano segnando una rete importantissima nella corsa salvezza dei biscegliesi.

La pazzesca rimonta odierna consente agli stellati di salire a quota 20 punti in classifica mantenendo il terzultimo posto con due lunghezze di vantaggio sul Rende. I risultati del pomeriggio non sorridono, però, a Montero e soci che vedono allontanarsi la quartultima e la quintultima piazza viste le vittorie di Sicula Leonzio e Picerno. La missione salvezza resta difficile ma bisogna assolutamente ripartire dal grande spirito mostrato nell’ultimo quarto di gara. Il prossimo turno, in programma l’8 marzo alle ore 15, vedrà il Bisceglie impegnato tra le mura amiche in un difficile incontro contro il Catania. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

TERNANA-BISCEGLIE 2-2 (p.t. 2-0)

TERNANA: Iannarilli, Diakité, Russo, Sini, Furlan (72’ Parodi), Damian (65’ Verna), Palumbo, Paghera, Mammarella, Ferrante A. (65’ Vantaggiato), Partipilo (72’ Torromino). A disp: Marcone, Tozzo, Proietti, Mucciante, Marilungo, Nesta, Salzano. All: Gallo

BISCEGLIE: Casadei, Turi, Hristov, Karkalis, Mastrippolito (79’ Longo), Trovade (57’ Ferrante C.), Rafetraniaina (79’ Petris), Ungaro (57’ Zibert), Armeno (68’ Nacci), Gatto, Montero. A disp: Messina, Tarantino, Nacci, Dellino, Camporeale, Abonckelet, Longo, Joao Silva, Tessadri, Petris. All: Coraggio

MARCATORI: 32’ rig. Russo (T), 41’ Mammarella (T), 74’ Gatto (B), 94’ Montero (B)

AMMONITI: 30’ Hristov (B), 68’ Furlan (T), 93’ Diakité (T)

ESPULSI: 89’ Turi (B)

ARBITRO: Acanfora (Castellammare di Stabia). ASSISTENTI: Lenza (Firenze), Santi (Prato)

