Bisceglie Calcio: contro la Sicula Leonzio in palio la permanenza in C

Dopo le decisioni ufficiali del Consiglio Federale della Figc (leggi qui), la Lega Pro ha comunicato le date ed il regolamento per la disputa dei play-off e playout del campionato di Serie C.

Gli spareggi salvezza, ai quali prenderà parte il Bisceglie Calcio, si disputeranno tra le squadre classificate dal quintultimo al penultimo posto dei tre gironi su partite di andata e ritorno. Le sfide vedranno contrapposte le squadre secondo il canonico schema con la penultima che affronterà la quintultima e la terzultima che se la vedrà con la quartultima. Nello specifico, nel girone C, le partite saranno Rende-Picerno e Bisceglie-Sicula Leonzio, con le gare d’andata che si disputeranno al “Ventura” ed in Calabria sabato 27 giugno mentre il ritorno, a campi invertiti, andrà in scena martedì 30 giugno. In caso di parità al termine dei centottanta minuti di gioco guadagnerà la permanenza in Serie C la formazione meglio classificata in campionato.

I nerazzurri avranno, quindi, circa tre settimane di tempo per preparare al meglio la doppia sfida che varrà l’intera stagione e nella quale l’unico risultato possibile per mantenere la categoria sarà la vittoria.