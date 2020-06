Bisceglie Calcio chiamato all’impresa per restare in Serie C

Novanta minuti per compiere un’impresa e restare in Serie C. Il Bisceglie Calcio, oggi pomeriggio alle ore 19, è chiamato a ribaltare lo 0-1 dell’andata e ad imporsi con due gol di scarto sul campo della Sicula Leonzio, nel match di ritorno dei play-out, per mantenere la categoria.

Una sfida difficile per il collettivo di mister Mancini che, però, può ripartire dagli ottimi spunti offerti soprattutto nel primo tempo della gara del “Ventura” con la speranza di godere di quel pizzico di fortuna che ha voltato loro le spalle nella partita d’andata nella quale la traversa ha negato per due volte ai nerazzurri di portarsi in vantaggio. Il tecnico stellato, inoltre, recupera per questo decisivo match Montero, la cui assenza per squalifica nella sfida di sabato pomeriggio ha limitato le soluzioni offensive del Bisceglie, soprattutto nella seconda frazione di gioco, quando la stanchezza ha preso il sopravvento sulle due formazioni, anche in virtù del lungo stop dovuto alla pandemia.

Dall’altra parte tra le fila dei siciliani mancherà certamente l’attaccante Scardina, squalificato per due turni dal giudice sportivo dopo la gomitata rifilata a Petris in pieno recupero. L’allenatore della Sicula Leonzio, Grieco, potrà però contare su tutti gli altri giocatori scesi in campo al “Ventura” in particolare sulla consolidata coppia offensiva formata da Catania e Lescano. Per il Bisceglie sarebbe fondamentale trovare una rete nei primi minuti di gioco dell’incontro per alimentare le speranze di salvezza. I nerazzurri, infatti, dovranno obbligatoriamente imporsi con due gol di scarto al termine dei novanta minuti regolamentari poiché anche in caso di successo di misura non si disputerebbero i tempi supplementari ma Ebagua e compagni sarebbero comunque condannati alla retrocessione in Serie D in virtù del peggior piazzamento in classifica al momento dello stop del campionato.

L’arbitro designato per l’incontro è Valerio Maranesi di Ciampino il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Testi di Livorno e Khaled Bahri di Sassari. Quarto Ufficiale Francesco Cosso di Reggio Calabria. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)