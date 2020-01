Bisceglie Calcio, capitan Piccinni saluta alla vigilia del difficile impegno con la Reggina

Impegno a dir poco proibitivo per il Bisceglie Calcio che domani alle 15, nella prima gara del 2020 davanti al pubblico amico, ospita la capolista Reggina nel match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C.

I trentacinque punti di differenza in classifica ed il numero di gol segnati nel torneo, 42 quelli dei calabresi rispetto ai 16 dei biscegliesi, sono dati eloquenti della differenza tecnica tra le due formazioni. Ai ragazzi di mister Mancini serve una prestazione perfetta per fare risultato contro la miglior difesa del girone ed il miglior attacco dell’intera Serie C. Nella prima uscita dell’anno, tuttavia, i nerazzurri non hanno demeritato sul campo del Catanzaro e devono ripartire dai progressi offensivi mostrati dall’avvento in panchina del tecnico polignanese. Il Bisceglie, infatti, va a segno da sei gare consecutive in campionato, una striscia apertasi lo scorso 16 novembre nella sconfitta per 2-1 subita nel derby contro il Monopoli e che vale il record di partite consecutive in gol dal ritorno tra i professionisti.

Occorre allo stesso tempo migliorare la fase difensiva visto anche lo strapotere della batteria degli attaccanti a disposizione della formazione calabrese. Al centro della difesa stellata non ci sarà, però, il capitano Matteo Piccinni, il quale ha salutato il gruppo nerazzurro per approdare al Chiasso, come si legge sui profili ufficiali della formazione svizzera, nella Challenge League, la seconda serie elvetica. Il tecnico amaranto Toscano può infatti contare su calciatori del calibro di Denis, Reginaldo e del capocannoniere Corazza, già arrivato a quota 15 reti stagionali ed autore del gol che aprì le marcature nella sfida d’andata, conclusasi 3-0 lo scorso 8 settembre. Una squadra ricca di qualità ed esperienza quella costruita in estate dal patron Luca Gallo, prima favorita per il salto di categoria assieme al Bari, la quale però ha iniziato male il 2020 subendo la prima sconfitta in campionato per mano della Cavese, capace di imporsi contro la capolista con il punteggio di 3-0.

La sfida del “Ventura” sarà diretta da Matteo Gualtieri di Asti coadiuvato dagli assistenti Gianluca D’Elia ed Andrea Niedda entrambi provenienti dalla sezione di Ozieri. (Foto: Emmanuele Mastrodonato)