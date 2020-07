Bisceglie Calcio, Angarano: “Chi vuole bene alla squadra lo faccia contribuendo a costruire società solida”

“Ieri si è posto un importante tassello per costruire il futuro del Bisceglie Calcio dopo la gestione di Nicola Canonico, che ringraziamo per i risultati raggiunti in questi anni. Sono state giornate intense, di contatti, incontri, mediazioni per cercare soluzioni che potessero salvare la nostra squadra di calcio, con la sua gloriosa storia ultracentenaria e il suo blasone”. Sono le prime parole del Sindaco Angelantonio Angarano, giunte in mattinata e che riguardano l’avventura iscrizione del sodalizio stellato in Serie D (Leggi qui).

“Ringraziamo l’imprenditore Vincenzo Racanati per il grande coraggio e attaccamento ai colori nerazzurro-stellati. Grazie al suo intervento decisivo, è stato possibile formalizzare l’iscrizione al campionato di Serie D. È altrettanto chiaro ed evidente, però, che bisogna continuare ad unirsi ad un progetto che possa consentire al Bisceglie non solo di disputare la prossima stagione ma possa permettere di costruire un avvenire duraturo e stabile. È auspicabile quindi – continua il Primo cittadino – che chi vuole bene al Bisceglie e ha la possibilità di investire lo faccia, contribuendo a costituire una compagine societaria ampia e solida che ama i colori nerazzurro-stellati”.

“Ringrazio anche le rappresentanze delle tifoserie organizzate per il confronto aperto e franco ma altrettanto costruttivo dei giorni scorsi. Ieri è stata una giornata positiva – conclude Angarano – ma deve partire una nuova era del Bisceglie che è tutta da costruire con serietà, impegno e passione”.