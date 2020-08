Bisceglie Calcio, Angarano: “Chi ama colori nerazzurri entri in questo grande sogno collettivo”

“Il Bisceglie Calcio sta attraversando una fase di transizione, uno snodo cruciale della sua storia. Una storia ancora tutta da scrivere. Dopo l’atto di amore di Vincenzo Racanati che ha finanziato l’iscrizione al campionato di serie D e rilevato la società, l’imprenditore, insieme ad altri colleghi appassionati dei colori nerazzurro-stellati, sta gettando le basi per affrontare la nuova stagione sportiva e garantire un futuro stabile al club ultracentenario a cui siamo tutti legati”. Queste le prime parole del sindaco Angelantonio Angarano a poche ore dalla presentazione del nuovo tecnico Sergio La Cava (leggi qui) e dei primi quatto acquisti ufficializzati (leggi qui).

“Le aspettative sono rilevanti e serve tutto l’aiuto possibile. Occorre stare vicino alla società e sostenere il progetto. Nella storia del Bisceglie abbiamo attraversato grandi successi, vittorie memorabili, ma anche momenti difficili da cui siamo riusciti sempre a risorgere. La nuova gestione del presidente Racanati può segnare un nuovo corso del Bisceglie – dichiara il primo cittadino – di una società virtuosa che sia orgogliosamente patrimonio di tutti, che torni ad infiammare i cuori degli sportivi con un progetto che punti sui giovani, che parta da una sana programmazione per arrivare in alto, che unisca le forze per far brillare la stella bianca del Sud ancora a lungo. Chi ama i colori nerazzurri e ha la possibilità di farlo – conclude il sindaco Angarano – sostenga il Bisceglie ed entri in questo grande sogno collettivo”.