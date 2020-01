Bisceglie Calcio a caccia di riscatto nel delicato recupero con il Rende

La delusione per il calcio di rigore che ha consegnato la vittoria alla Reggina a tempo scaduto non è ancora sopita in casa Bisceglie Calcio, ma i nerazzurri sono chiamati subito a reagire nel recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Serie C, in programma oggi pomeriggio alle ore 18.30, contro il Rende.

Al “Ventura” arrivano i calabresi in uno scontro di capitale importanza per la corsa salvezza degli stellati. Le due compagini, infatti, sono appaiate in classifica a quota 14 punti ed una sconfitta nel delicatissimo match odierno andrebbe a compromettere in modo quasi definitivo le speranze di poter agganciare la Virtus Francavilla, la prima delle formazioni fuori dalla zona play-out, attualmente distante dieci lunghezze in graduatoria.

Gli uomini di mister Mancini devono assolutamente ripartire dall’ottima prestazione difensiva offerta per ottantasette minuti contro la capolista appena settantadue ore fa ed affidarsi in fase d’attacco al buon momento di Giulio Ebagua, il quale ha iniziato il 2020 con due reti in due partite. Non sarà della partita il difensore senegalese Diallo, stangato dal giudice sportivo con tre giornate di squalifica in seguito alle veementi proteste successive all’assegnazione del penalty decisivo alla Reggina. Il gruppo nerazzurro, però, potrà contare sugli ultimi arrivati Sierra, Petris e Nacci, sbarcati a Bisceglie solo nella giornata di ieri ma già regolarmente convocati per l’importantissima gara di oggi pomeriggio.

Il Rende arriva al match del “Ventura” reduce dal 3-1 subito sul campo della Ternana che è costato la panchina al tecnico Guardia. Al suo posto la società calabrese ha affidato la squadra a Pino Rigoli, ex allenatore, tra le altre, di Catania, Akragas e Sicula Leonzio, chiamato a migliorare il rendimento dei biancorossi in entrambe le fasi di gioco. Il Rende, infatti, vanta il peggior attacco del campionato con appena 15 reti segnate e la seconda peggior difesa del torneo, assieme alla Sicula Leonzio, con 39 gol subiti.

La gara d’andata, disputatasi lo scorso 25 agosto in Calabria, vide imporsi il collettivo nerazzurro per 0-1 grazie alla rete di Gatto sul finire del primo tempo in quella che fino ad ora è una delle due vittorie conquistate dai biscegliesi in campionato. Ritrovare la vittoria, che manca ormai da quattro mesi, ed allo stesso tempo sfatare il tabù casalingo, i nerazzurri infatti non hanno mai fatto bottino pieno tra le mura amiche, potrebbe rappresentare la svolta nella stagione fin qui complessa degli stellati.

Lo scontro salvezza tra Bisceglie e Rende sarà diretto Sajmir Kumara di Verona coadiuvato dagli assistenti Milos Tomasello Andulajevic di Messina e Carmelo De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto. (Foto: Marcello Papagni)