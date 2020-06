Bisceglie Approdi: “Finalmente la Puglia riconosce i marina resort come strutture ricettive”

“Grazie ad un emendamento del consigliere regionale Ruggiero Mennea, con il quale ho strettamente collaborato per ottenere tale risultato, anche la Regione Puglia, dopo la Sardegna, Liguria, Sicilia, Toscana, ha introdotto tra le strutture turistico-ricettive i cosiddetti marina resort che certamente aumenteranno le possibilità di ripresa e sviluppo della nostra economia turistica ed in particolare la potenzialità del porto Turistico di Bisceglie che ho guidato e rappresentato per due mandati consecutivi”. A dichiararlo è Antonio Soldani, presidente di Bisceglie Approdi. Con l’espressione “marina resort” si indicano le strutture ricettive all’aria aperta organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate in un porto turistico.

La modifica legislativa arriva a pochissimi giorni dall’arrivo e dall’ormeggio nel nostro porto turistico di due (delle previste quattro) “case galleggianti” private che saranno ospitate nella darsena di nord ovest. Le altre due strutture ricettive saranno ormeggiate solo a fine stagione 2020 a causa “dei ritardi nella produzione causati dal Covid” e quindi dopo la scadenza del mandato dello stesso Soldani, fissata per il 3 luglio.