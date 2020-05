Birre sul lungomare, Sardella: “Invece di criticare, si poteva agire per educare” / VIDEO

Una diretta facebook per rispondere alla foto che ha immortalato un grado opinabile di civiltà pubblicata dal presidente del consiglio comunale Gianni Casella, è l’idea che ha avuto Michael Sardella, candidato nella lista “Bisceglie Tricolore” a sostegno di Angelantonio Angarano nelle scorse amministrative del 2018.

Sardella, nel suo video, si reca sul posto fotografato in mattinata, il muretto della Spiaggia del Pretore (comunemente nota come seconda spiaggia) e ripulisce, munito di guanti protettivi e bustone per rifiuti, tutto il muretto dalla ventina e passa di bottiglie ancora presenti.

“Invece di fotografare e inveire”, spiega nel video Sardella, “sarebbe stato meglio rimproverare gli artefici, se ancora presenti sul posto, oppure prendere una busta, come farò io adesso, e gettare tutto. So che sono gesti che di solito si fanno in campagna elettorale, ma io voglio essere utile per la mia città sempre, non soltanto in campagna elettorale. Non ci voleva niente. Fotografando, andando via, postando la foto e usando toni così aggressivi si fa solo del male alla città“.

“Invece di criticare, si poteva agire per educare. Sono solo una ventina di bottiglie, non è chissà che cosa”, commenta Sardella nel corso della diretta, “Possibile che nessuno degli ‘stipendiati’ abbia provveduto a ripulire la spiaggia?“, si chiede, “Ho chiamato qualcuno chiedendo se volesse aiutarmi in quest’opera, ma sono rimasto solo col mio amico operatore a farlo”. E conclude: “Già stiamo vivendo tante restrizioni e abbiamo bisogno di far ripartire l’economia, quindi, invece di creare polemiche, chiamate le forze dell’ordine o chi di competenza”.